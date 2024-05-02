Konya'da korkunç kaza: 24 yaralı

Konya'da midibüs ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucu 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Emirgazi kavşağında meydana geldi.
Ömer G. yönetimindeki 42 E 2196 plakalı midibüs kavşakta, Hidayet Ö.'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı minibüs ile çarpışmasıyla kontrolden çıkıp devrildi
Kazada, 2'si minibüste olmak üzere 24 kişi yaralandı
. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karapınar, Ereğli ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.