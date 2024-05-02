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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 08:55

Konya'da korkunç kaza: 24 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

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