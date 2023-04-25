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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 12:41

Konteyner kentte yaşam başladı! Konteynerlerin yüzde 85'i kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen sarsıcı depremlerden hasar alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu 7 bin 20 konteynerden yüzde 85'i hazırlandı, bunların yüzde 75'inde ise yaşam başladı.

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