Konteyner kentte yaşam başladı! Konteynerlerin yüzde 85'i kuruldu

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İlçede, 5 noktada 6 bin 175 konteyner kuruldu. Sosyal donatı alanları ve altyapının yanı sıra iç mekanları da hazırlanan 5 bin 500'den fazla konteyner ise halkın hizmetine sunuldu. Böylelikle konteynerlerde yaşayan depremzedelerin sayısı 20 bine ulaştı.

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Çadırlardan konteynere geçiş sürecinin devam ettiği ilçede yakın zamanda çadır yaşamının sona ermesi bekleniyor.

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İlçede konteyner kentlerden sorumlu mülki amir olarak görev yapan Hemşin Kaymakamı Muhammed Akın, depremlerden sonra İçişleri Bakanlığının talimatıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

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İlçede mevcut kaymakamla birlikte 7 kaymakamın görev yaptığını anımsatan Akın, şöyle konuştu: "İlçemizde 6 bin 175 yerleştirilmiş konteyner var. Bizim planladığımız sayı 7 bin 20. Kalan kısımları, sevkiyat aşamasında. Ailelerin yerleştiği konteyner sayısı ise 5 bin 500'ün üzerinde. Konteynerlerin içerisine AFAD'ın bize göndermiş olduğu askılıktan televizyona, koltuktan yatağa kadar birçok malzemeyi yerleştirdikten sonra aynı gün içerisinde vatandaşımıza teslim ediyoruz.

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Totalde bu süreç iki gün oluyor. Yani bizim müteahhitlerden yerleri teslim almamız ve eşyaların AFAD personelleri tarafından konteynere yerleştirilmesi, sonra da vatandaşa teslim edilmesi 2 gün. Nurdağı'nda çok hızlı bir ilerleme var. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'ın koordinesinde belirlenen tüm hak sahibi vatandaşımızı 10 gün içerisinde konteynerlere yerleştirmiş olacağız."

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"İlçeye geri dönüş de başladı"

Konteyner yerleştirmelerinde çok hızlı olmalarıyla depremden sonra ilçeden ayrılan vatandaşların yeniden Nurdağı'na dönmeye başladığını belirten Akın, şunları kaydetti: "Depremden sonra İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi illere akrabalarının yanına giden ve konteyner hakkı gelen vatandaşların da ilçeye dönüş yaptığını görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı ilçeye bekliyoruz. Neden? Çünkü burada hayat devam edecek.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirip teslim edeceğiz ve bunun ilk örneğini de zaten köy evlerinde gördük. Tüm vatandaşlarımızla bunlara şahit olduk. Bizim amirlerimize ve vatandaşlarımıza sözümüzdür, 10 gün içerisinde konteynerlere yerleşme işini bitirmiş olacağız." diye konuştu.

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Torunlarıyla birlikte konteynerde yaşayan Fatma Demirdelen ise depremler nedeniyle yurdun her tarafından yardım geldiğini belirterek, herkese teşekkür etti.

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