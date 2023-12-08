Kocaeli'nin 'yarım asırlık hayali' teleferik projesinde sona gelindi

Projede yürütülen çalışmalar kapsamında kabinleri taşıyacak gidiş ve geliş olmak üzere 9 bin 736 metre uzunluğundaki çelik halatlar gerildi. Depo alanı içerisindeki kabinlerden 31'i askıya alınırken kalan 42'si için çalışmalar sürüyor. Teleferik sisteminde yer alan makine, motor ve hat testlerine başlandı.

Büyükakın, gelecek yıl şubat ayının başında tüm kabinlerin sisteme yüklenmiş olmasının planlandığını belirterek, "Şubat ayı sonu gibi işletme başlar. Kurulum safhası tamamlandı. Bundan sonra daha çok test safhası gibi düşünülmeli. Kocaeli'nin, Kartepe'nin 50 yıllık hayali aslında. Kartepe, bundan sonra bambaşka bir yer olma yolunda. Kocaeli bu anlamda ilerlemiş olacak." diye konuştu.

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Kartepe'nin, turizm potansiyeli olan ve bu anlamda mesafe kaydeden bir yer olduğuna işaret eden Büyükakın, şöyle devam etti:





"Teleferikle özellikle Kartepe'ye erişim ve bu bölgede turizm bağlantılı gelişim ortaya çıkacak. Bunun gelişim planları tamamlandı. Onun inşaat çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Her geçen gün üzerine ilave ederek gidiyoruz. Şu anda burada kurulmuş teleferik sistemini devreye almak için çalışmalar test safhasında, aslında teleferik bitti. Bundan sonraki kısım sadece daha güvenli halde sürüş için testlerin yapılacağı aşama. İnşaatla ilgili kısım tamamlandı. Dolayısıyla artık Kocaeli'nin teleferiği var."