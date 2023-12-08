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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 12:32

Kocaeli'nin 'yarım asırlık hayali' teleferik projesinde sona gelindi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinin yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

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