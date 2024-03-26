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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 17:16

Kocaeli'de teleferik hizmete başladı! İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunuyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferik hizmete alındı.

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