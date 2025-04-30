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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 16:37 |

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Yaklaşık 3 yıllık yapım aşamasının ardından inşaatı tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla açılacak.

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