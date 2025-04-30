KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Henüz faal duruma geçmeyen yerleşkenin içerisinde toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor.
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin 3 Mayıs'taki açılışının ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisinin buraya taşınması bekleniyor.
Türkiye tarafından KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.