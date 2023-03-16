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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 17:09

Kız Kulesi'nde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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