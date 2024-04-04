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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 14:38

Kış tatbikatı nefes kesti... Hedefler tam isabetle vuruldu

Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu.

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