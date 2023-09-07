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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 11:26

Kırklareli'ndeki selin ardından kaybolan kişinin aranmasına devam ediliyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

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