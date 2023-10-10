Kırklareli'nde baraj suyu çekilince gün yüzüne çıktı! Suyun altında kalmıştı

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Kuzeyde kalan köylere alternatif ulaşımda kullanılan Çağlayan Köprüsü, 1996'da DSİ tarafından yapılan Kırklareli Barajı suyu altında kalmıştı.

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Şebeke suyunun sağlandığı barajın su seviyesinin düşmesiyle 4 yıl önce olduğu gibi köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

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Kırklareli Barajı gibi bölgedeki diğer barajlarda da doluluk oranları geçen seneye göre düşük seviyede seyrediyor.

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Kuraklık nedeniyle doluluk oranları her geçen gün azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk yüzde 34'e geriledi.

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DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlarda geçen yılın aynı döneminde 526 milyon 742 bin metreküp su bulunuyordu.

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İlkbaharda beklenen yağışın düşmediği, yaz aylarında kavurucu sıcakların yaşandığı Trakya'daki barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

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Söz konusu barajlarda doluluk oranı son ölçümlerde 380 milyon 549 bin metreküp olarak ölçüldü. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'ün gerisinde kaldı.

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