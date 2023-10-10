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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:57

Kırklareli'nde baraj suyu çekilince gün yüzüne çıktı! Suyun altında kalmıştı

Kırklareli'nde baraj suyu altında kalan Çağlayan Köprüsü, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

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