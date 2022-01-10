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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:41

Kimliklerde yeni dönem! 50 ilde başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

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