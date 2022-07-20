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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:37

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti! İşte harekattan ilk kez göreceğiniz fotoğraflar

Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti.

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