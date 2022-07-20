Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti! İşte harekattan ilk kez göreceğiniz fotoğraflar

20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bir M47 tankı ve mürettebatı.

20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, Türkiye'den asker ve mühimmat nakleden helikopterler Kıbrıs semalarında. (Arşiv)

20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk askeri birlikleri, Hamitköy'de köylüler tarafından karşılanmıştı. (Arşiv)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan bir pilot, savaş uçağına binerken. (Arşiv)

20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk askeri birlikleri, Hamitköy'de köylüler tarafından karşılanmıştı. (Arşiv)

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20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir mücahit Kazafana'da köylü bir kadın ile birlikte. (Arşiv)