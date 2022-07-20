Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti! İşte harekattan ilk kez göreceğiniz fotoğraflar

20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan tanklarının ileri harekatı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nda paraşütçüler, Girne Boğazı yakınlarında adaya inmişti. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, Türkiye'den asker ve mühimmat nakleden helikopterler Kıbrıs semalarında. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk askeri birlikleri, Hamitköy'de köylüler tarafından karşılanmıştı. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'te Gönyeli'de Rum Alay Karargahı'nda bulunan harekat sandığından çıkan imha planları. (Arşiv)
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin 20 Temmuz 1974'te denizden taarruzu. (Arşiv)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan bir pilot, savaş uçağına binerken. (Arşiv)
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan helikopter filosu, 20 Temmuz 1974'te Kırnı Havaalanı'nda üslenmişti. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Harekatı sırasında görev yapan C-47 tipi nakliye uçağı, Kırnı Havaalanı'nda. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'te Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşılamıştı. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'te Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşılamıştı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk askeri birlikleri, Hamitköy'de köylüler tarafından karşılanmıştı. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'te Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye giren askerleri vatandaşlar karşılamıştı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir mücahit Kazafana'da köylü bir kadın ile birlikte. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşılamıştı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin denizden taarruzu. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'te Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askeri, vatandaşlar karşılamıştı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan C-47 tipi askeri nakliye uçağı, Kırnı Havaalanı'na iniş yapmıştı. (Arşiv)