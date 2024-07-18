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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 16:05

Kıbrıs Barış Harekatı'nın az bilinen fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu.