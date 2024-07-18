Kıbrıs Barış Harekatı'nın az bilinen fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatında ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatında ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatında paraşütçüler Girne Boğazı yakınlarında adaya indiler. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'den asker ve mühimmat nakleden helikopterleri Kıbrıs semalarında. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk Askeri Birlikleri Hamitköy'de, köylüler tarafından karşılandı. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye giren askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir mücahit Kazafana'da, köylü kadın ile birlikte. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı adı altında Kıbrıs'a çıkartma yaptı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı adı altında Kıbrıs'a çıkartma yaptı. (Arşiv)