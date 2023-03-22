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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:25

Kentsel dönüşümde vatandaşların yasal hakları neler? İşte detaylar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentsel dönüşüme olan ilgi arttı. Hukukçular, kentsel dönüşümde vatandaşların yasal haklarını değerlendirdi. Riskli yapı analizi konusunda mülk sahiplerinden birinin başvurusunun yeterli olduğu ancak olası yıkım sonrasında arsa üzerinde yapılacak yapı konusunda mülk sahiplerinin 3'te 2 çoğunluğu şartı arandığı kaydedildi. İşte 8 soru ve cevapta kentsel dönüşüm rehberi...

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