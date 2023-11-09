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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 09:51

Kemer Barajı kurumaya yüz tuttu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajı kurumaya yüz tutuyor.

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