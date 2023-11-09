Kemer Barajı kurumaya yüz tuttu

5 / 9



Kemer Barajı karşısında bulunan Bozdoğan Akyaka Mahallesi'nin Muhtarı Rasim Uluman, "Bu sene kuraklıktan dolayı böyle oldu. Uzun zamandır su seviyesi bu kadar düşmüyordu bu sene kuraklık su seviyesini baya bir düşürdü. Geçtiğimiz günlerde son yağan yağmurdan sonra biraz şişti. Bozdoğan, Nazilli, Yenipazar derken buradan Söke ovasına kadar sulama için bu barajdan su gidiyor. Daha önce de bundan daha düşük seviyeleri gördük ama şu anda dibi çok mille dolu. Biz çocukken suyu içiliyordu ama şimdilerde içerisinde alabalık yetiştiriciliği yapıldığı için kokmaya başladı. Çocukluğumuzda temiz ve pırıl pırıldı ama artık o kadar temiz diyemeyiz" ifadelerini kullandı.