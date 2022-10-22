Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, dün Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

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Yıldırım ve Ayrım ile kaza sırasında kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde, helikopterle başkent Bakü'deki bir hastaneye götürüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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Yıldırım, Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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BİNALİ YILDIRIM'A DOKU NAKLİ AMELİYATI YAPILDI

Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." dedi.

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ŞAMİL AYRIM KIRIKLAR SEBEBİYLE TEDAVİ ALTINDA

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

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ERDOĞAN'DAN YILDIRIM'A HASTANE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etmişti.