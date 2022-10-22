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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 10:13

Kazanın ardından Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede ziyaret etti

Azerbaycan'da kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 'Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da akşam saatlerinde Yıldırım ve Ayrım'ı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

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