Katil İsrail Beyrut'ta şehit etmişti... Aruri'yi binlerce kişi uğurladı

İsrail saldırısında öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

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Hamas tarafından düzenlenen cenaze törenine, Hamas yetkililerinin yanı sıra Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan binlerce Filistinli ile Hizbullah sempatizanları ve Lübnanlılar katıldı.