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Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 18:26

Katil İsrail Beyrut'ta şehit etmişti... Aruri'yi binlerce kişi uğurladı

Katil İsrail saldırısında şehit edilelen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Beyrut'ta binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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