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Eklenme tarihi: 9 Mart 2023 Perşembe 13:45

Katar'daki Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan, her biri 18 metrekarelik konteynerler, Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

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