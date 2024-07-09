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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 07:28

Kastamonu'da korkutan yangın: Faciadan kıl payı dönüldü

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, samanlık, ahır, traktör ve ambarlar zarar gördü