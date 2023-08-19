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Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:43

Kars'ta 100 yılın projesi hayata geçiyor! 780 milyon liraya mal olacak

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta 100 yılın en önemli projesi olan ve tamamlandığında 780 milyon liraya mal olacak devasa yatırımın hayata geçirildiğini belirtti.

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