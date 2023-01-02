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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:21

Karış karış dolaşıp dağları teröristlere dar ediyorlar! Jandarmanın kış operasyonundan ilk kareler

Van'da terör örgütü PKK'ya ve kaçakçılara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 150'nin üzerinde sığınak tespit etti, çok sayıda silah, binlerce fişek, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

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