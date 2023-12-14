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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:13

Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak! Uzmanlar tarih verdi

Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, bugün zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak.

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