Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak! Uzmanlar tarih verdi

1 / 7

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.

2 / 7

NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun bugün zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

3 / 7

Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.

4 / 7

Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.

5 / 7

Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

6 / 7

