Karadeniz'in derinliklerinde görüntülendi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma

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Alman denizaltısının hikayesine değinen Ceylan, şunları belirtti:





"2. Dünya Savaşı'nda Hitler, Sovyetler Birliği'ne karşı denizlerde üstünlük sağlamak için 6 denizaltıyı önce kara yolu, sonra Tuna üzerinden ve Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Karadeniz'e indirdi. Bunlar Sovyetler Birliği'nin birçok gemisini batırdılar. 'Kurt Sürüsü' adıyla anılır oldular. Savaş bitinci bu gemiler ortada kaldı. Bir kısmını Sovyetler Birliği batırmıştı. Üçü de Karadeniz'in ortasında kalınca Almanya'dan kendinizi batırın talimatı verildi. Bu talimat doğrultusunda batırılan 3 denizaltıdan 2'si bizim kıyılarımızda. Biri hemen 3 mil açıkta, 35 metre derinliğinde, 42 metre uzunluğunda. Diğer U20 de Karasu açıklarında. Bunlara dalış yaptık, görüntüledik. Tarihin canlı parmak izlerine dokunmak harika bir duygu. Bütün dalışseverlerin mutlaka bunları görmeleri gerektiğine inanıyorum."