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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 15:45

Karadeniz'in derinliklerinde görüntülendi! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma

Kocaeli ve Sakarya açıklarında yapılan dalışlarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları U23 ve U20 görüntülendi.

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