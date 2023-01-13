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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 13:27

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak! Işığın görünmesine 100 metre kaldı

Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Işığa son 100 metrenin kaldığı tünelin, yıl sonuna kadar ulaşıma açılması planlanıyor.

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