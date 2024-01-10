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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:48

Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı 'Üçlü Girişim' mutabakatı! Yarın İstanbul'da imzalanacak

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Görev Grubu Mutabakatı yarın İstanbul'da imzalanacak.

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