Karadeniz'de hassas mayın gözcülüğünde kritik rol üstleniyor! İstanbul Boğaz Komutanlığı

Karadeniz'de mayın temizleme operasyonları





Karadeniz'de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sürüklenen mayınların oluşturduğu tehditlere karşı hassas mayın gözcülüğü ve Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) harekatları düzenlendiğine dikkati çeken Akarı, şöyle devam etti:





" Bu harekat kapsamında taktik komutamıza verilen gemilerimizle bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarımızla yaklaşık 1000 sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edilmiş, tespit edilen mayınlar SAS görev timleri tarafından zararsız hale getirilmiştir."