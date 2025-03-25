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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Mart 2025 Salı 10:28 |

Karadeniz'de hassas mayın gözcülüğünde kritik rol üstleniyor! İstanbul Boğaz Komutanlığı

İstanbul Boğaz Komutanlığının bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çok yönlü deniz harekatları ve uluslararası işbirlikleri, Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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