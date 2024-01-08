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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 10:07

Karadeniz'de derelerin kenarına GES kuruluyor

Doğu Karadeniz bölgesinde derelerin kenarlarına güneş enerji santralleri kuruluyor.

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