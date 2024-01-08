Karadeniz'de derelerin kenarına GES kuruluyor

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde derelerin kenarlarında görmeye alışık olduğumuz Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) yerini artık güneş enerji santralleri (GES) almaya başladı.

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Son dönemde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için kurulumu hızla artan güneş enerji santralleri (GES) dikkat çekiyor.

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Neredeyse her gün Türkiye'nin farklı bir noktasında GES kurulumları yaşanırken, Türkiye'nin en yağışlı illerini içerisinde barındıran Doğu Karadeniz Bölgesi de bu sektörün hızla yayılım gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor.

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Dere kenarlarında görmeye alışık olduğumuz HES'lerin yerine kurulmaya başlayan GES'ler bir yandan Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken, bir yandan da özellikle belediyelerin elektrik masraflarından tasarruf yapmasını da sağlıyor.

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak 2015 yılında Trabzon'un Tonya ilçesindeki Ruj Tepesindeki 16 dönümlük alanda kurulan 2 bin 500 panel ile ilçede enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanırken, bölgede ilk kez yapılan enerji santrali diğer illere ve belediyelere de örnek oluyor.