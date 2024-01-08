Karadeniz'de derelerin kenarına GES kuruluyor

Son dönemde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için kurulumu hızla artan güneş enerji santralleri (GES) dikkat çekiyor.
Neredeyse her gün Türkiye'nin farklı bir noktasında GES kurulumları yaşanırken, Türkiye'nin en yağışlı illerini içerisinde barındıran Doğu Karadeniz Bölgesi de bu sektörün hızla yayılım gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor.
Dere kenarlarında görmeye alışık olduğumuz HES'lerin yerine kurulmaya başlayan GES'ler bir yandan Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken, bir yandan da özellikle belediyelerin elektrik masraflarından tasarruf yapmasını da sağlıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak 2015 yılında Trabzon'un Tonya ilçesindeki Ruj Tepesindeki 16 dönümlük alanda kurulan 2 bin 500 panel ile ilçede enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanırken, bölgede ilk kez yapılan enerji santrali diğer illere ve belediyelere de örnek oluyor.