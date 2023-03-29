Karacasu Konteyner Kenti'nde 2 bin 739 depremzede misafir ediliyor

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Konteyner kentin birinci etabında 117 konteyner Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ikinci etapta 512 konteynerden 110'u Ümraniye Belediyesi, üçüncü etapta 230 konteyner AFAD, dördüncü etapta ise 217 konteyner Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından tamamlanarak depremzedelerin kullanımına sunuldu. Gül Yapı firması tarafından beşinci etapta 400 konteyner yapılacak alanda kurulum sürüyor.

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Konteyner kentte yapımı tamamlanan 674 konteynerde misafir edilen 2 bin 739 depremzedenin tüm ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanıyor.

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Konteynerlerin anahtar teslimi, sıcak su, mutfak, banyo ve tuvalet gibi donanımların tamamlanmasıyla yapılıyor.

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Konteyner kentin tüm etapları bittiğinde yaklaşık 7 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanması planlanıyor.

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Karacasu Konteyner Kenti'ndeki tüm etaplarda bulunan kuaför, çamaşırhane, halı saha, basketbol sahası, ana sınıfı, kreş, market ve eczane gibi sosyal alanlarda afetzedeler tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

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Konteyner kentte yaşayan depremzedelerden 80 yaşındaki Ali Şahin, AA muhabirine, depremde evinin hasar gördüğünü söyledi.

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Depremde damadı ve 3 torununun yaşamını yitirdiğini belirten Şahin, "Allah devletimize zeval vermesin, bize sunulan tüm hizmetlerden memnunum." dedi.

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83 yaşındaki Durdu Ercihan da bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

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Depremde evinin yıkıldığını anlatan Ercihan, konteyner kentte verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Cennet Nergiz, depremde evinin yıkıldığını, kendisi, eşi ve oğluna ait gayrimenkullerin zarar gördüğüne işaret ederek, "Konteynerde eşimle yaşamaya başladık. Şükür, canımız sağ. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

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Depremzede Elife Özyılmaz ise barınma başta olmak üzere birçok imkandan faydalandıklarını belirterek, konteynerde televizyondan saç kurutma makinesine kadar her türlü eşyanın bulunduğunu kaydetti.

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