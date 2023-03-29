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Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:36

Karacasu Konteyner Kenti'nde 2 bin 739 depremzede misafir ediliyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kullanıma sunulan konteynerlerde 2 bin 739 depremzede misafir ediliyor.

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