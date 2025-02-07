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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 13:32 |

Karacabey Ovası'nın verimliliğini arttıracak! Gölecik Barajı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı devam eden Gölecik Barajı hem ilçenin 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak hem de 45 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

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