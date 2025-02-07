Karacabey Ovası'nın verimliliğini arttıracak! Gölecik Barajı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:





"Karacabey ilçemizin 2050 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacak. Aynı zamanda kapalı sistem modern bir şebekeyle sulu tarım yapılmasıyla dekar başına 9 bin 750 lira, yıllık toplam 450 milyon lira ekonomiye katkı sağlanacak. Barajın bulunduğu yer, Güney Marmara Bölgesi. Bölgede, özellikle tarım ürünlerinin artması ve tarıma yönelik sanayi etkinliklerinin de artması sağlanacak. Bu projenin, tarım ürünlerinin artmasını sağlamasıyla ekonomiye katkı yapılacağını düşünüyoruz."