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Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 14:51

Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği Bahçesaray kara yolu açılıyor

Van'da 53 gündür kapalı tutulan Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çalışma yürütüyor.

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