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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2024 Perşembe 08:19

Kapadokya semalarında renkli görüntüler... Sıcak hava balonları büyük beğeni topladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu.