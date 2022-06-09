Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor! Havadan görüntülendi

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İstanbul için 'çılgın proje' olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere'den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen köprünün ayakları ortaya çıkmaya başladı.

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Havadan çekilen görüntülerde inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve köprünün güzergahının ortaya çıktığı görüldü. İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarını tamamlaması için vinçler kuruldu.

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Köprünün ana açıklığı 440 metre uzunluğunda, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşıyor. Köprü yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2 yönde 4 şeritli hizmet edecek.

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196 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞACAK

Köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak. Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor. Şantiye alanları ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

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