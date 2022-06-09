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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 11:44

Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor! Havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları yükselmeye başladı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün güzergahı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

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