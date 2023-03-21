Kahramanmaraş'taki deprem enkazlarından 1,4 milyon ton hafriyat taşındı! 40 metre yüksekliğinde tepe oluştu

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı iki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları DSİ 20. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor.

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Ağır hasarlı binalar ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ihalenin ardından özel firmalar tarafından yıkılarak enkazları taşınıyor.

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Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin birçok kentinden gelen DSİ'ye ait kamyon ve iş makinaları tamamen yıkılan binaların enkazlarını kaldırarak Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Karacasu Bölgesine taşıyor.

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Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan bölgeye gelen kamyonlar belirlenen alanlara döküm yapıyor.

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Enkaz kaldırma ve taşıma çalışmalarında yaklaşık bin DSİ personeli görev alırken, şimdiye kadar iş makinaları ve kamyonların çalışmalarda 3,5 milyon litre yakıt kullanıldı.

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"ENKAZ KALDIRMADA YÜZDE 50'YE ULAŞTIK"

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, depremin ardından DSİ olarak enkaz kaldırma çalışmalarında 300'ü kamyon, 80'i ekskavatör olmak üzere toplam 500 iş makinasının görev yaptığını söyledi.

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Enkazlardan çıkan molozu Karacasu bölgesine taşıdıklarını anlatan Doğru, "Şu ana kadar 1,4 milyon ton civarı bir enkazı bu alana taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burada yaklaşık 40 metre yüksekliğinde bir tepe oluştu. Bir kamyon yaklaşık 20 ton civarında enkaz taşıyor. Kamyonlar günlük 7 sefer yapıyor. Şu ana kadar toplam yapılan sefer miktarı 70 bin kamyon. Kamu olarak bize verilen görev yıkılan binaları kaldırmak. Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazları yüzde 50 seviyesinde kaldırıldı. 20 gün içerisinde tamamını toparlamayı hedefliyoruz." dedi.

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Doğru, molozların taşındığı alandaki ayrıştırma işlemlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

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"BUGÜNE KADAR TAŞIDIĞIM EN ACI YÜKLERDEN BİRİSİ BU"

Yıkılan binaların molozlarını taşıyan kamyon şoförlerinden Emrah Eroğlu, Ankara'da görev yaptığını, depremin ardından ilk bir ay Hatay'da, ardından Kahramanmaraş'ta görev yaptığını belirtti.

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Yaptıkları işin manevi ağırlığının fazla olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Memleket bizim memleketimiz. Ölenler bizim kardeşimiz, yakınlarımız akrabalarımız. Hepimiz insanız. Zor ve acı bir durum. Bugüne kadar taşıdığım en acı yüklerden birisi bu. Hepimiz için çok zor bir durum. İnsanların hatıralarını, canlarını, her şeylerini taşıyoruz." dedi.

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Mustafa Demir ise İstanbul'da görev yaptığını, depremin 2. gününden itibaren Kahramanmaraş'a gelerek çalışmalara destek verdiğini aktardı.

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"Evlerin enkazlarını dökerken içimiz acıyor." diyen Demir, "Hayatın en acı yükünü taşıyoruz burada. İnsanların olan birikimlerin buraya enkaz olarak döküyoruz. Devletimiz görev verdiği sürece buradayım. 40 gündür buradayım bir 40 gün daha kalın derse kalacağım." ifadelerini kullandı.