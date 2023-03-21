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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 12:44

Kahramanmaraş'taki deprem enkazlarından 1,4 milyon ton hafriyat taşındı! 40 metre yüksekliğinde tepe oluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazlarından çıkan molozların taşındığı Karacasu bölgesinde 1,4 milyon ton hafriyatla yaklaşık 40 metre yüksekliğinde tepe oluştu.

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