Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi

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Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdüren kadın polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor.

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Özel hareket, asayiş, trafik, TEM, KOM ve Toplum Destekli Polislik gibi çeşitli şubelerde çalışan kadın polisler, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamanın da heyecanını yaşayan kadın polisler, kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, atış eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

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Türk Polis Teşkilatı olarak temel ilkelerin toplumun huzuru ve refahı olduğunu belirten kadın polisler, kendilerine her zaman milli mücadelenin kadın kahramanları Nene Hatun ile Kara Fatma'yı örnek aldıklarını söyledi.

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