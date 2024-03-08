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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Mart 2024 Cuma 17:13

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi

İstanbul'da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli 6 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı. Program boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Komandoların köprüden Boğaz'a inişi havadan görüntülendi.

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