Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl yapılan "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde çok sayıda kişi toplandı.

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılında böyle bir etkinlikte yer aldığı için çok büyük bir gurur duyduğunu kaydeden Şener, "7'den 70'e herkes tek yürek, tek bilek. Gerçekten herkesin yüzünde Atatürk sevgisi, vatan aşkı okunuyor. Atatürk'ün sözleri uçağımda yer alıyor. Bu sözler bana her zaman büyük enerji ve motivasyon veriyor." diye konuştu.