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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:44

Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde geleneksel 'Cumhuriyet Fotoğrafı' çekiminin ardından gösteri uçuşu yaptı.

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