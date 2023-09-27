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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:04

Jandarmanın yerli SUV aracı ilk kez ortaya çıktı

Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.

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