Jandarmanın keskin nişancıları, milli tüfekle hünerlerini sergiledi

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Mesleki kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini arttırmak, uzman personel arasında tecrübe paylaşımını sağlamak, personelin kuruma aidiyet duygusunu geliştirmek, Türk savunma sanayisinin keskin nişancılık alanında geldiği son noktayı personele aktarmak ve kullanıcı seviyesinde geri dönüşleri sağlamak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmada, tamamen milli ve yerli üretim olan BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği ile mühimmatı kullanıldı.