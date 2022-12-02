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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 11:20

Jandarmanın keskin nişancıları, milli tüfekle hünerlerini sergiledi

İzmir'de Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 168 keskin nişancı, tamamen yerli, milli silah ve mühimmatla atış yaparak yarıştı.

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