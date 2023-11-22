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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:59

Jandarmanın keskin nişancıları İzmir'de yarıştı! Bu yıl beşincisi düzenlendi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması'nda 184 keskin nişancı hedefleri vurmaya çalıştı.

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