Jandarmanın keskin nişancıları İzmir'de yarıştı! Bu yıl beşincisi düzenlendi

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Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye genelindeki 92 birlikten 184 keskin nişancının katıldığı yarışmada, 100 metre "algı" ve "rehine atışı" ile 200 metre "anahtar deliği" atışları gerçekleştirildi.

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Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından 25 gözlemci takip etti.

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Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması 25 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

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Öte yandan savunma sanayi alanında faaliyet yürüten 23 firma da atış alanında stant açıp geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve ekipmanları tanıttı.

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