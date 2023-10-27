  • $28,2129
  • 29,8338
  • 1818.1
  • 7706.41

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 13:26

JAK timi zorlu eğitimlerle görevlere hazırlanıyor! İşte o görüntüler

Bitlis Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu eğitimlerle, olası doğal afet ve arama kurtarma görevlerine hazırlanıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.