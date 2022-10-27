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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:59

İzmit Körfezi kahverengiye döndü! Endişelendiren görüntü

İzmit Körfezi'nin bir bölümü alg çoğalması nedeniyle kahverengiye bürünürken, su yüzeyinde çok sayıda denizanası görüldü.

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