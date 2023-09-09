İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri, 350 metrelik dev Türk bayrağının binlerce İzmirli tarafından taşınmasıyla yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı.

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, her yıl olduğu gibi yine coşkulu kutlamalara sahne oluyor.