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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 10:53

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

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