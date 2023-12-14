  • $29,0552
  • 31,7164
  • 1897.29
  • 7631.25

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:41

İzmir'de otel ve apartlara düzensiz göçmen denetimi

İzmir'in Konak ilçesinde bazı otel ve apartlarda kalan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma ve oturma izni denetimleri gerçekleştirildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.