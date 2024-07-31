İzmir'de orman yangını! 120 konutun bulunduğu 2 site tahliye edildi

ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN





İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.

Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.