İzmir'de orman yangını! 120 konutun bulunduğu 2 site tahliye edildi

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.
ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN
İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.
Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.