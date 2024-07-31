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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:16

İzmir'de orman yangını! 120 konutun bulunduğu 2 site tahliye edildi

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle 120 konutun bulunduğu 2 site tahliye edildi. Çeşme ilçesinde de makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.