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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 09:45

İzmir'de ele geçirildi! 1 milyon litre kaçak akaryakıt

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince iki depoya düzenlenen operasyonda 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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