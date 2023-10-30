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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 14:25

İzmir ve çevresindeki depremsellik araştırması! 90 hendek kazıldı

İzmir ve çevresindeki fayların deprem üretme olasılıklarının belirlenmesi için başlatılan proje kapsamında Söke'de açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt elde edildi.

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