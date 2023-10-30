İzmir ve çevresindeki depremsellik araştırması! 90 hendek kazıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde başlatılan depremsellik araştırmaları kapsamında 90 hendek kazılarak 140'tan fazla örnek alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt elde edildi. Örneklerin incelenmesiyle elde edilecek bulgulardan İzmir ve çevresinde depreme dayanıklı bölgelerin belirlenmesinde yararlanılacağı ifade edildi.

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Söke Gülbahçe köyünde açılan hendekte yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Erhan Altunel, "Günümüzden 10 bin yıl önce oluşan genç çökerleri kesen faylar varsa bunları inceliyoruz. Fay gördüğümüz hendeklerden tarihsel depremleri yaşlandırmak için örnekler alıyoruz. Şu ana kadar açtığımız ve fay gördüğümüz hendeklerden aldığımız örnek sayısı 140'dan fazla. Bu örnekleri yaş analizi için gönderdik. Yaş analizleri geldiğinde hangi fayın ne zaman, hangi büyüklükte deprem ürettiğine yönelik bilgimiz olacak." değerlendirmesini yaptı.

Söke'nin yaklaşık 15 kilometre güneybatısında Büyük Menderes fay zonunun bulunduğunu belirten Altunel, 1955 yılında 6,8 büyüklünde bir depremin görüldüğü bölgede yüzey kırığı olup olmadığını, daha önce büyük deprem yaşanıp yaşanmadığını araştırdıklarını bildirdi.