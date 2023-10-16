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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 12:52

İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı! 2 bin 60 yataklı

Yapımı tamamlanan İzmir Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlanıldı.

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