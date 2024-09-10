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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 16:14

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! Suyu rengi yeşil ve kahverengiye döndü

İzmir Körfezi'nde, kirliliğin etkisiyle ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu.