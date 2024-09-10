İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! Suyu rengi yeşil ve kahverengiye döndü

Daha önce sahildeki ölü balıkların toplandığını aktaran Ölmez, "Ama hala ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Her gün vatandaşlar da bize gelerek şikayet ediyor, ilgilileri arayıp temizlemeye çağırıyoruz." dedi.