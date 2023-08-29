İzmir Körfezi'nde arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

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TCSG Umut Gemisi, İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Alsancak Limanı'na demirleyen TCSG Umut Gemisi, bir grup gazi, şehit ailesi mensubu ve depremzedeyi alarak İzmir Körfezi'ne açıldı.

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Körfezde gerçekleştirilen eğitimde senaryo gereği denizde mahsur kalan kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle bulunduğu bölgeden alınarak TCSG Umut Gemisi'ne indirildi.

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Arama kurtarma çalışmalarını izleyen çocukların da aralarında bulunduğu konuklar, Sahil Güvenlik ekiplerine alkışlarla destek verdi. Eğitimi, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de takip etti.

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TCSG Umut Gemisi İkinci Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Uğur Özdoğan, AA muhabirine, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Özdoğan, etkinlikte katılımcılara eğitim faaliyetlerinin bir örneğini sunduklarını söyledi.

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Eğitimi izleyen gazi eşi Kadriye Meral İçli gemide misafir edilmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Şehit eşi Süreyya Yıldız ise torunuyla birlikte eğitime katıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı yarın da geminin, vatandaşlarla Körfez'e açılacağı ve ekiplerce benzer bir eğitim faaliyetinin daha icra edileceği bildirildi.

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