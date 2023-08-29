  • $26,6541
  • 28,9448
  • 1655.59
  • 7907.13

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 18:51

İzmir Körfezi'nde arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

TCSG Umut Gemisi, İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını izleyen çocukların da aralarında bulunduğu konuklar, Sahil Güvenlik ekiplerine alkışlarla destek verdi. Eğitimi, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de takip etti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.