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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 08:49

İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

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