İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında Karaada Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Menderes ilçesi açıklarında da lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

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Öte yandan jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli, takip sonucu yakalandı.





Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.