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Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 10:46

İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı! 49 göçmen yakalandı

İzmir'in Foça, Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 76 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 göçmen yakalandı.

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