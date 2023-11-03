İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı! 49 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi Güvercin Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye 3 bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, ada üzerindeki 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen ile Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salında, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.
Yine Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.